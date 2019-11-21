Олена Зеркаль, фото: Mikhail Palinchak

https://racurs.ua/ua/n129763-sluhannya-v-gaazi-schodo-zahoplennya-korabliv-rosiya-hoche-zrobyty-maksymalno-zakrytymy-zerkal.html

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Росія хоче зробити максимально закритими слухання Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення в листопаді минулого року кораблів ВМС України та членів їхніх екіпажів (справа Україна проти Російської Федерації).

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль за результатами сьогоднішніх слухань у трибуналі, під час яких між сторонами відбувся обмін позиціями та аргументами.

Зеркаль зазначає, що за результатами цих слухань арбітраж завтра ухвалить своє перше рішення й визначить правила своєї роботи, зокрема — можливість проведення онлайн-трансляцій слухань та доступу широкого загалу до матеріалів справи.

За словами Зеркаль, Україна наполягає на тому, що ця справа є терміновою, оскільки кримінальні справи проти затриманих тоді українських моряків, попри те, що у вересні вони повернулися з полону, у Росії досі тривають.

Крім того, Росія майже через рік повернула захоплені кораблі, вилучивши з них зброю, комунікаційне обладнання та документи.

Таким чином, Росія продовжує порушувати наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року, який зобов’язав її негайно повернути Україні захоплені кораблі та моряків, та Конвенцію ООН з морського права, наголошує Зеркаль.

Трибунал має покласти край цим триваючим порушенням. Відтак, Україна вимагає остаточного, обов’язкового рішення про визнання РФ винною у порушенні низки статей Конвенції, — наголошує заступник міністра.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, в якому стані Росія повернула Україні військові катери «Бердянск» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу».