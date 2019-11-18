Захоплені росіянами військові кораблі, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n129587-popry-povernennya-korabliv-ukrayina-sudytymetsya-z-rf-u-trybunali-z-morskogo-prava.html

Ракурс

Україна продовжить судитися з РФ у Арбітражному трибуналі Міжнародного суду ООН за Конвенцією ООН з морського права.

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Перше засідання у справі порушення імунітету трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів, котрих росіяни захопили в полон у листопаді 2018 року, відбудеться вже 21 листопада. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила заступник голови МЗС України Олена Зеркаль.

Поки «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, — зазначила Зеркаль.

За її словами, боротьба України за полонених моряків та кораблі розпочалася відразу після їх захоплення. В результаті Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов’язав Росію негайно повернути Україні кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

Проте це рішення Міжнародного трибуналу не було самоціллю, наголошує Зеркаль.

Наша мета — встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації. Саме це і закладено в позові МЗС від 1 квітня 2019 року, — зазначає заступник міністра.

Зеркаль наголошує, що Україна намагатиметься довести всьому світу й арбітражному трибуналу, що прохід українських кораблів до Азовського моря через Керченську протоку 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії РФ є порушенням норм міжнародного права.

Нагадаємо, Росія сьогодні повернула Україні захоплені під час інциденту в акваторії Керченської протоки військові катери та буксир.