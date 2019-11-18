Захваченные россиянами военные корабли, фото: «Главком»

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Украина продолжит судиться с РФ в Арбитражном трибунале Международного суда ООН по Конвенции ООН по морскому праву.

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Первое заседание по делу нарушения иммунитета трех украинских военных кораблей и членов их экипажей, которых россияне захватили в плен в ноябре 2018 года, состоится уже 21 ноября. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, — отметила Зеркаль.

По ее словам, борьба Украины за пленных моряков и корабли началась сразу после их захвата. В результате Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно вернуть Украине корабли и 24 членов их экипажей.

Однако это решение Международного трибунала не было самоцелью, подчеркивает Зеркаль.

Наша цель — установление нарушения права, восстановления его и получение надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года, — отмечает заместитель министра.

Зеркаль подчеркивает, что Украина будет пытаться доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход украинских кораблей к Азовскому морю через Керченский пролив 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия РФ является нарушением норм международного права.

Напомним, Россия сегодня вернула Украине захваченные во время инцидента в акватории Керченского пролива военные катера и буксир.