В Украине разрешат получать наличные по картам в кассах магазинов, фото: news.dtkt.ua

https://racurs.ua/n129586-v-ukraine-razreshat-poluchat-nalichnye-po-kartam-v-kassah-magazinov.html

Ракурс

Национальный банк Украины (НБУ) разрешит гражданам снимать наличные в кассах магазинов.

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Постановление финучреждения сейчас находится на этапе обсуждения. В пресс-службе сообщили подробности.

Регулятор считает, что подобное решение положительно повлияет на ситуацию с детенизацией экономики и дальнейшему развитию безналичного сегмента. Это также позволит спровоцировать рост финансовой инклюзии граждан в целом.

До 15 декабря украинцы могут высказать предложения к проекту постановления Нацбанка. После утверждения НБУ документа это позволит проводить подобные операции.

Нацбанк планирует упростить учет операций по выдаче наличных с карточек украинцев в кассах учреждений. В Нацбанке надеются урегулировать вопрос относительно операций по переводу наличных нефинансовыми компаниями. Они имеют лицензию НБУ на осуществление денежных переводов.

Напомним, в сентябре НБУ разрешил банкам округлять суммы в кассах. Нововведение было разработано из-за изъятия из обращения монет мелких номиналов.