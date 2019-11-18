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В Україні дозволять отримувати готівку з карток у касах магазинів, фото: news.dtkt.ua

В Україні дозволять отримувати готівку з карток у касах магазинів

18 лис 2019, 14:34
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Національний банк України (НБУ) дозволить громадянам знімати готівку в касах магазинів.

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Постанова фінустанови зараз знаходиться на етапі обговорення. У прес-службі повідомили подробиці.

Регулятор вважає, що подібне рішення позитивно вплине на ситуацію з детінізацією економіки і подальшого розвитку безготівкового сегмента. Це також дозволить спровокувати зростання фінансової інклюзії громадян в цілому.

До 15 грудня українці можуть висловити пропозиції до проекту постанови Нацбанку. Після затвердження НБУ документа це дозволить проводити подібні операції.

Нацбанк планує спростити облік операцій з видачі готівки з карток українців в касах установ. У Нацбанку сподіваються врегулювати питання щодо операцій з переказу готівки нефінансовими компаніями. Вони мають ліцензію НБУ на здійснення грошових переказів.

Нагадаємо, у вересні НБУ дозволив банкам округляти суми в касах. Нововведення було розроблено через вилучення з обігу монет дрібних номіналів.

Джерело: Ракурс


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