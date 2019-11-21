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Під час демонтажних робіт, фото: ДСНС
Розведення військ: біля Петрівського демонтують бліндажі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n129764-rozvedennya-viysk-bilya-petrivskogo-demontuut-blindaji-foto.htmlРакурс
У районі розведення військ біля сіл Петрівське та Богданівка Волноваського району Донецької області розпочалися роботи з демонтажу укріплень та інших військових об'єктів.
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Так, станом на 14.40 сьогоднішнього дня були демонтовані два бліндажі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Донецькій області.
Крім того, піротехніки обстежили ділянку площею 0,01 га та знешкодили там три вибухонебезпечні предмети.
Загалом у цих роботах були задіяні 30 осіб та 13 одиниць техніки.
Очікується, що роботи будуть продовжені завтра о 9.00.
Розведення військ в районі Петрівського та Богданівки тривало три доби й завершилося 11 листопада о 12.00.
Спочатку розведення військ у цьому районі планувалося розпочати 8 листопада, проте воно було перенесене на день через бойовиків.
Нагадаємо, після завершення розведення заплановане проведення розмінування території із залученням фахівців ДСНС.
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