Підозра Садовому: у САП повідомили, яку суму застави проситимуть для мера Львова

Андрій Садовий, фото: Mykola Swarnyk

https://racurs.ua/ua/n129758-pidozra-sadovomu-u-sap-povidomyly-yaku-sumu-zastavy-prosytymut-dlya-mera-lvova.html

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме в суду визначити для мера Львова Андрія Садового заставу в розмірі 50 млн грн під час обрання йому запобіжного заходу.

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Про це прес-секретар САП Ольга Посталюк заявила в коментарі агентству «Укрінформ».

Сьогодні САП вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Відповідне провадження стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку на Львівщині.

Слідство, зокрема, встановило, що ця земля взагалі не належала територіальній громаді міста Львова, а фактично належала Рясне-Руській сільській раді Львівської області.

САП вже також вручила клопотання про обрання запобіжних заходів причетним до цього посадовцям Львівської міськради.

Нагадаємо, про вручення йому підозри від прокурорів САП Садовий повідомив сьогодні у відповідному відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці.