Подозрение Садовому: в САП сообщили, какую сумму залога будут просить для мэра Львова

Андрей Садовый, фото: Mykola Swarnyk

https://racurs.ua/n129758-podozrenie-sadovomu-v-sap-soobschili-kakuu-summu-zaloga-budut-prosit-dlya-mera-lvova.html

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить у суда определить для мэра Львова Андрея Садового залог в размере 50 млн грн при избрании ему меры пресечения.

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Об этом пресс-секретарь САП Ольга Посталюк заявила в комментарии агентству «Укринформ».

Сегодня САП вручила Садовому подозрение в злоупотреблении властью. Соответствующее производства касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка на Львовщине.

Следствие, в частности, установило, что эта земля вообще не принадлежала территориальной общине города Львова, а фактически принадлежала Рясное-Русскому сельскому совету Львовской области.

САП уже также вручила ходатайство об избрании мер пресечения причастным к этому должностным лицам Львовского горсовета.

Напомним, о вручении ему подозрения от прокуроров САП Садовый сообщил сегодня в соответствующем видеообращении на своей странице в Фейсбуке.