Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Андрей Садовый, фото: Mykola Swarnyk

Подозрение Садовому: в САП сообщили, какую сумму залога будут просить для мэра Львова

21 ноя 2019, 17:37
999

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить у суда определить для мэра Львова Андрея Садового залог в размере 50 млн грн при избрании ему меры пресечения.

Loading...

Об этом пресс-секретарь САП Ольга Посталюк заявила в комментарии агентству «Укринформ».

Сегодня САП вручила Садовому подозрение в злоупотреблении властью. Соответствующее производства касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка на Львовщине.

Следствие, в частности, установило, что эта земля вообще не принадлежала территориальной общине города Львова, а фактически принадлежала Рясное-Русскому сельскому совету Львовской области.

САП уже также вручила ходатайство об избрании мер пресечения причастным к этому должностным лицам Львовского горсовета.

Напомним, о вручении ему подозрения от прокуроров САП Садовый сообщил сегодня в соответствующем видеообращении на своей странице в Фейсбуке.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости