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Мустафа Найем. Фото: liga.net
Мустафа Найем стал замом гендиректора «Укроборонпрома»https://racurs.ua/n129757-novym-zamestitelem-gendirektora-ukroboronproma-naznachen-nayem.htmlРакурс
Мустафа Найем, который ранее был журналистом и народным депутатом Верховной Рады, назначен на должность заместителя генерального директора государственного концерна «Укроборонпром».
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Об этом он сам сообщил во время сегодняшнего брифинга.
Найем уточнил, что в концерне он будет ответственным за связи с органами государственной власти, профильными неправительственными организациями и международными партнерами.
В «Укроборонпроме» заявили, что Найем летом был привлечен в качестве советника гендиректора концерна, а 11 ноября занял пост его заместителя.
Как ранее писал «Ракурс», Найем выиграл суд у бывшего адвоката Виктора Януковича Ольги Просянюк, которая подавала против него иск о защите чести и достоинства.
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