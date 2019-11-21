Мустафа Найем. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n129757-novym-zamestitelem-gendirektora-ukroboronproma-naznachen-nayem.html

Ракурс

Мустафа Найем, который ранее был журналистом и народным депутатом Верховной Рады, назначен на должность заместителя генерального директора государственного концерна «Укроборонпром».

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Об этом он сам сообщил во время сегодняшнего брифинга.

Найем уточнил, что в концерне он будет ответственным за связи с органами государственной власти, профильными неправительственными организациями и международными партнерами.

В «Укроборонпроме» заявили, что Найем летом был привлечен в качестве советника гендиректора концерна, а 11 ноября занял пост его заместителя.

Как ранее писал «Ракурс», Найем выиграл суд у бывшего адвоката Виктора Януковича Ольги Просянюк, которая подавала против него иск о защите чести и достоинства.