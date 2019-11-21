В США подросток приспособил радиоуправляемую машинку для контрабанды метамфетамина. Фото: ForumDaily

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Ракурс

Метамфетамин на машинке с дистанционным управлением пытался перевезти через границу США и Мексики 16-летний подросток, но этому помешали американские пограничники. Партия изъятого наркотика оценена в 106 тыс. долл.

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Подростка, который шел с двумя сумками вдоль вторичной пограничной стены, а затем в кустарниках, заметили ночью. Пограничники задержали его и установили личность, парень оказался гражданином США, сообщает USA Today.

У него изъяли 50 пачек метамфетамина весом более 25 кг, а также небольшой автомобиль с дистанционным управлением. Подростку предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

Два года назад в США уже происходили подобные события: наркоторговцы использовали беспилотник с дистанционным управлением, чтобы переправить через границу шестикилограммовую упаковку метамфетамина. Но пограничники также помешали этому и задержали злоумышленников.

Напомним, что недавно были разоблачены два американских преподавателя, которые пытались варить метамфетамин в лаборатории своего вуза.