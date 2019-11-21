Российский «Сбербанк» отправил одному из своих клиентов сообщение с неоднозначным содержанием, фото:

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Российский «Сбербанк» отправил одному из своих клиентов СМС-сообщение с неоднозначным смыслом.

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В этой СМС содержалось предложение взять кредит на персональных условиях, для чего нужно было подать заявку в офисе банка и указать пароль: «CRYVKILLJEWS». В этом пароли можно увидеть фразу на английском языке «плач, убивай евреев», сообщает издание «Подъем».

Клиент банка, которому поступила эта СМС, сообщил изданию, что ему и раньше на этот номер телефона поступали сообщения от «Сбербанка», в том числе и коды для сервисов онлайн-оплаты.

В банке сначала отрицали, что прислали клиенту такую ​​СМС, утверждая, что это фотомонтаж, однако впоследствии признали ее достоверность. В учреждении утверждают, что пароль генерируется автоматически и пообещали в дальнейшем усовершенствовать работу этой системы.

В год мы формируем около 13 млрд паролей, — утверждают в «Сбербанке», подчеркивая, что люди в этом процессе не участвуют.

Напомним, осенью прошлого года в Киеве задержали мошенника, который открыл в столице «отделение банка для VIP-клиентов», в котором якобы предоставлялись услуги по обмену валюты по выгодному курсу. Убежал он сразу после получения средств от первого же клиента.