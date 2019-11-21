Російський «Сбербанк» надіслав одному зі своїх клієнтів повідомлення з неоднозначним змістом

https://racurs.ua/ua/n129756-rosiyskyy-sberbank-nadislav-kliientovi-sms-iz-zaklykom-vbyvaty-ievreyiv-foto.html

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Російський «Сбербанк» надіслав одному зі своїх клієнтів СМС-повідомлення з неоднозначним змістом.

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У цій СМС містилася пропозиція взяти кредит на персональних умовах, для чого потрібно було подати заявку в офісі банку й вказати пароль: «CRYVKILLJEWS». У цьому паролі можна побачити фразу англійською мовою «плач, вбивай євреїв», повідомляє видання «Підйом».

Клієнт банку, якому надійшла ця СМС, повідомив виданню, що йому й раніше на цей номер телефону надходили повідомлення від «Сбербанку», зокрема й коди для сервісів онлайн-оплати.

В банку спочатку заперечували, що надіслали клієнтові таку СМС, стверджуючи, що це фотомонтаж, проте згодом визнали її достовірність. В установі стверджують що пароль генерується автоматично й пообіцяли надалі удосконалити роботу цієї системи.

У рік ми формуємо близько 13 млрд паролів, — стверджують у «Сбербанку», наголошуючи, що люди в цьому процесі не беруть участі.

Нагадаємо, восени минулого року в Києві затримали шахрая, який відкрив у столиці «відділення банку для VIP-клієнтів», в якому нібито надавалися послуги з обміну валюти за вигідним курсом. Втік він відразу після отримання коштів від першого ж клієнта.