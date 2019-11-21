WhatsApp рекомендує видалити Дуров через ризик шпигунства. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/ua/n129742-pavlo-durov-rekomenduie-vydalyty-whatsapp.html

Ракурс

Павло Дуров стверджує, що додаток WhatsApp заражений «троянським конем» і дає можливість хакерам і спецслужбам шпигувати за користувачем через повідомлення та фотографії.

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На думку Дурова, достатньо надіслати користувачеві відео, щоб отримати доступ до особистих даних одержувача файлу. Вже були інциденти, коли профілі користувачів у WhatsApp зламували через GIF-зображення, які одержувачі відкривали у галереї, написав він у своєму каналі в Telegram.

Дуров вважає, що вразливості WhatsApp пов’язані з тим, що месенджер зберігає дані користувачів у незашифрованому вигляді не в себе, а використовує сервери Google та Apple. Крім того, WhatsApp бере участь у програмі Агентства нацбезпеки США, яке займається збором інформації про населення (PRISM).

Наразі користувачі WhatsApp не можуть убезпечити свої профілі від зламу, тому Дуров рекомендує відмовитися від використання додатку.

Як раніше писав «Ракурс», в месенджері WhatsApp з’явилася нова функція, що дозволяє робити репости у Facebook Stories.