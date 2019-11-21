WhatsApp рекомендует удалить Дуров из-за риска шпионажа. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/n129742-pavel-durov-nastoyatelno-rekomenduet-udalit-whatsapp.html

Ракурс

Павел Дуров утверждает, что приложение WhatsApp заражено «троянским конем» и дает возможность хакерам и спецслужбам шпионить за пользователем через сообщения и фотографии.

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По мнению Дурова, достаточно отправить пользователю видео, чтобы получить доступ к личным данным получателя файла. Уже были инциденты, когда профили пользователей в WhatsApp взламывали через GIF-изображения, которые получатели открывали в галерее, написал он в своем канале в Telegram.

Дуров считает, что уязвимости WhatsApp связаны с тем, что мессенджер сохраняет данные пользователей в незашифрованном виде не у себя, а использует серверы Google и Apple. Кроме того, WhatsApp участвует в программе Агентства национальной безопасности США, которое занимается сбором информации о населении (PRISM).

Сейчас пользователи WhatsApp не могут обезопасить свои профили от взлома, поэтому Дуров рекомендует отказаться от использования приложения.

Как ранее писал «Ракурс», в мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая делать репосты в Facebook Stories.