У США підліток пристосував радіокеровану машинку для контрабанди метамфетаміну. Фото: ForumDaily

https://racurs.ua/ua/n129754-u-ssha-pidlitok-prystosuvav-radiokerovanu-mashynku-dlya-kontrabandy-metamfetaminu-foto.html

Ракурс

Метамфетамін на машинці з дистанційним управлінням намагався перевезти через кордон США та Мексики 16-річний підліток, але цьому завадили американські прикордонники. Партія вилученого наркотику оцінена в 106 тис. дол.

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Підлітка, який ішов із двома сумками уздовж вторинної прикордонної стіни, а потім у чагарниках, помітили вночі. Прикордонники затримали його й ідентифікували особу, хлопець виявився громадянином США, повідомляє USA Today.

У нього вилучили 50 пачок метамфетаміну вагою понад 25 кг, а також невеликий автомобіль з дистанційним управлінням. Підлітку пред’явлено звинувачення в контрабанді наркотиків.

Два роки тому у США вже відбувалися схожі події: наркоторговці використали безпілотник із дистанційним управлінням, щоби переправити через кордон шестикілограмову упаковку метамфетаміну. Але прикордонники також завадили цьому й затримали зловмисників.

Нагадаємо також, що недавно було викрито двох американських викладачів, які намагалися варити метамфетамін у лабораторії свого вишу.