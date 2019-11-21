Мустафа Найєм став заступником гендиректора «Укроборонпрому»

Мустафа Найєм. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n129757-novym-zastupnykom-gendyrektora-ukroboronpromu-pryznacheno-nayiema.html

Ракурс

Мустафа Найєм, який раніше був журналістом і народним депутатом Верховної Ради, призначений на посаду заступника генерального директора державного концерну «Укроборонпром».

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Про це він сам повідомив під час сьогоднішнього брифінгу.

Найєм уточнив, що в концерні він буде відповідальним за зв’язки з органами державної влади, профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами.

В «Укроборонпромі» заявили, що Найєм влітку був залучений як радник гендиректора концерну, а 11 листопада обійняв посаду його заступника.

Як раніше писав «Ракурс», Найєм виграв суд у колишнього адвоката Віктора Януковича Ольги Просянюк, яка позивалася проти екс-нардепа щодо захисту честі та гідності.