КСУ визнав неконституційним законопроект про уповноважених ВРУ. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129749-konstytuciynyy-sud-vyznav-nekonstytuciynym-zakonoproekt-zelenskogo-pro-upovnovajenyh-vru.html

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Конституційний суд України визнав неконституційним президентський законопроект про уповноважених Верховної Ради.

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Феміда дійшла висновку, що закон № 1016 «Про внесення змін до ст. 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)» передбачає введення нового виду парламентського контролю, який може вийти за межі контролю за дотриманням конституційних прав і свобод. Про це йдеться в повідомленні КСУ.

Також судді дійшли висновку, що зміни містять ризики надмірного втручання парламенту за допомогою уповноважених за дотриманням Конституції і законів в різних сферах без дотримання балансу приватних і публічних інтересів.

У Конституційному суді зазначають, що такий контроль за дотриманням Конституції суперечить самій Конституції й може стати причиною юридичної невизначеності, що загрожує громадянам свавіллям з боку чиновників.

Крім того, судді дійшли висновку, що внесення запропонованих змін до Конституції призведе до розмиття межі повноважень парламенту та до порушення системи стримувань і противаг між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади. Служителі Феміди вважають, що президентський проект закону не узгоджується з принципами верховенства права та поділу державної влади.

З огляду на наведене Конституційний суд України вважає, що законопроект не відповідає вимогам ч. 1 ст. 157 Конституції України та відповідає вимогам ч. 2 ст. 157, ст. 158 Конституції України. Висновок Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене, — зазначили в суді.

Нагадаємо, у листопаді КСУ визнав такою, що відповідає Основному Закону, ініціативу президента Володимира Зеленського щодо народовладдя, відображену в проекті закону № 1015.