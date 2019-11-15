Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129470-iniciatyva-zelenskogo-schodo-narodovladdya-vyznana-konstytuciynou.html

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Конституційний суд України (КСУ) визнав такою, що відповідає Основному Закону, ініціативу президента Володимира Зеленського щодо народовладдя, відображену в законопроекті № 1015.

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Цей законопроект пропонує внести зміни до ст. 93 Конституції, надавши народу право законодавчої ініціативи, повідомляє прес-служба КСУ.

На думку КСУ, ця ініціатива відповідає статтям 157 і 158 Конституції, котрі регулюють внесення змін до Основного закону.

Втім, у КСУ зауважують, що внесення запропонованих змін до Конституції може за певних умов призвести до обмеження прав і свобод людини.

Так, КСУ зазначає, що запропоноване цим законопроектом положення щодо законодавчої ініціативи народу потребує конкретизації, виходячи з того, що в Конституції поняття «народ» застосовано у значенні «український народ — громадяни України всіх національностей».

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Конституції народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, тому його не може бути визначено суб'єктом законодавчої ініціативи без встановлення в Конституції України відповідної кількості громадян України, які мають право голосу, — наголошують у КСУ.

Таким чином, запропоноване в законопроекті положення унеможливлює реалізацію ініціативи щодо народовладдя, зазначають у КСУ.

Цей законопроект Верховна Рада направила до КСУ на початку вересня.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков у жовтні заявив, що законопроект про народовладдя буде представлений у Верховній Раді до кінця року.