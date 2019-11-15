Инициатива Зеленского о народовластии признана конституционнойhttps://racurs.ua/n129470-iniciativa-zelenskogo-otnositelno-narodovlastiya-priznana-konstitucionnoy.htmlРакурс
Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующей Основному Закону инициативу президента Владимира Зеленского о народовластии, изложенную в законопроекте № 1015.
Этот законопроект предлагает внести изменения в ст. 93 Конституции, предоставив народу право законодательной инициативы, сообщает пресс-служба КСУ.
По мнению КСУ, эта инициатива соответствует статьям 157 и 158 Конституции, регулирующим внесение изменений в Основной закон.
Впрочем, в КСУ отмечают, что внесение предлагаемых изменений в Конституцию может при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод человека.
Так, КСУ отмечает, что предлагаемое этим законопроектом положение о законодательной инициативе народа требует конкретизации, исходя из того, что в Конституции понятие «народ» применено в значении «украинский народ — граждане Украины всех национальностей».
В соответствии со ч. 2 ст. 5 Конституции народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без установления в Конституции Украины соответствующего количества граждан Украины, имеющих право голоса, — отмечают в КСУ.
Таким образом, предложенное в законопроекте положения делает невозможным реализацию инициативы относительно народовластия, отмечают в КСУ.
Этот законопроект Верховная Рада направила в КСУ в начале сентября.
Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков в октябре заявил, что законопроект о народовластии будет представлен в Верховной Раде до конца года.