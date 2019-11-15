Владимир Зеленский, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/n129470-iniciativa-zelenskogo-otnositelno-narodovlastiya-priznana-konstitucionnoy.html

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Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующей Основному Закону инициативу президента Владимира Зеленского о народовластии, изложенную в законопроекте № 1015.

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Этот законопроект предлагает внести изменения в ст. 93 Конституции, предоставив народу право законодательной инициативы, сообщает пресс-служба КСУ.

По мнению КСУ, эта инициатива соответствует статьям 157 и 158 Конституции, регулирующим внесение изменений в Основной закон.

Впрочем, в КСУ отмечают, что внесение предлагаемых изменений в Конституцию может при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод человека.

Так, КСУ отмечает, что предлагаемое этим законопроектом положение о законодательной инициативе народа требует конкретизации, исходя из того, что в Конституции понятие «народ» применено в значении «украинский народ — граждане Украины всех национальностей».

В соответствии со ч. 2 ст. 5 Конституции народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без установления в Конституции Украины соответствующего количества граждан Украины, имеющих право голоса, — отмечают в КСУ.

Таким образом, предложенное в законопроекте положения делает невозможным реализацию инициативы относительно народовластия, отмечают в КСУ.

Этот законопроект Верховная Рада направила в КСУ в начале сентября.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков в октябре заявил, что законопроект о народовластии будет представлен в Верховной Раде до конца года.