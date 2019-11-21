КСУ признал неконституционным законопроект об уполномоченных ВРУ. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n129749-konstitucionnyy-sud-priznal-nekonstitucionnym-zakonoproekt-zelenskogo-ob-upolnomochennyh-vru.html

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Конституционный суд Украины признал неконституционным президентский законопроект об уполномоченных Верховной Рады.

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Фемида пришла к выводу, что закон № 1016 «О внесении изменений в ст. 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)» предусматривает введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля за соблюдением конституционных прав и свобод. Об этом говорится в сообщении КСУ.

Также судьи пришли к выводу, что изменения содержат риски чрезмерного вмешательства парламента с помощью уполномоченных за соблюдением Конституции и законов в различных сферах без соблюдения баланса частных и публичных интересов.

В Конституционном суде отмечают, что такой контроль за соблюдением Конституции противоречит самой Конституции и может стать причиной юридической неопределенности, что грозит гражданам произволом со стороны чиновников.

Кроме того, судьи пришли к выводу, что внесение предложенных изменений в Конституцию приведет к размытию границы полномочий парламента и к нарушению системы сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Служители Фемиды считают, что президентский проект закона не согласуется с принципами верховенства права и разделения государственной власти.

Учитывая приведенное, Конституционный суд Украины считает, что законопроект не отвечает требованиям ч. 1 ст. 157 Конституции Украины и соответствует требованиям ч. 2 ст. 157, ст. 158 Конституции Украины. Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано, — отметили в суде.

Напомним, в ноябре КСУ признал соответствующей Основному Закону инициативу президента Владимира Зеленского относительно народовластия, отраженную в проекте закона № 1015.