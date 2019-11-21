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Предмет первой необходимости: Кабмин потратит 250 млн грн на ледокол в Антарктиде

Предмет первой необходимости: Кабмин потратит 250 млн грн на ледокол в Антарктиде (ИНФОГРАФИКА)

21 ноя 2019, 14:30
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Кабинет министров потратит более 250 млн грн на ледокол для исследования Антарктиды. Океаническое судно планируют приобрести до конца текущего года.

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Решение о выделении 252 млн грн на приобретение этого судна было принято 20 ноября. Планируется, что в следующем году оно уже осуществить первый выход в океан, информирует правительственный портал.

Чиновники считают, что приобретение этого ледокола позволит украинским ученым быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана и открывает для них новые возможности в научно-исследовательской сфере.

Сейчас завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021−2030 годы, в которой учтено наличие этого судна.

Отмечается, что с конца XX века у Украины не было судна соответствующего класса, которое позволило бы проводить исследования на территории Мирового океана и предоставлять соответствующую поддержку исследователям со станции «Академик Вернадский».

Предмет первой необходимости: Кабмин потратит 250 млн грн на ледокол в Антарктиде. Фото: bykvu.com

Напомним, что в прошлом месяце от Антарктиды откололся айсберг, вес которого составляет 315 млрд тонн. Его площадь — 1636 кв. км. Для сравнения, его размеры в два раза превышают площадь Киева.

Источник: Ракурс


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