Google. Фото: proreklamu.com

https://racurs.ua/n129733-politicheskaya-reklama-v-google-budet-razmeschatsya-po-novym-pravilam.html

Ракурс

Политическая реклама в интернете вскоре будет размещаться по новым правилам. Корпорация Google решила изменить настройки рекламных блоков и для рекламодателей оставят возможность таргетирования рекламы только по трем признакам: пол, возраст и геолокация пользователя.

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В то же время у заказчиков контекстной рекламы останется возможность «привязывать» сообщения к вводимым в поисковую строку ключевым словам, сообщается в блоге Google.

Кроме этого, Google будет проверять рекламные материалы на наличие фейков, но санкции будут применяться лишь в случаях явных нарушений со стороны рекламодателей.

Уже в течение недели новые правила начнут действовать в Великобритании, так как в стране начинается подготовка к досрочным парламентским выборам. До конца года правила также вступят в силу на территории Евросоюза, а в других странах мира — с 6 января 2020 года.

Как ранее писал «Ракурс», компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы во время избирательных компаний во всех странах мира.