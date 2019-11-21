Політична реклама в Google з’являтиметься за новими правилами

Google. Фото: proreklamu.com

https://racurs.ua/ua/n129733-politychna-reklama-v-google-bude-rozmischuvatysya-za-novymy-pravylamy.html

Ракурс

Політична реклама в інтернеті незабаром буде розміщуватися за новими правилами. Корпорація Google вирішила змінити налаштування рекламних блоків і для рекламодавців залишать можливість таргетування реклами лише за трьома ознаками: стать, вік і геолокація користувача.

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Водночас у замовників контекстної реклами залишиться можливість «прив'язувати» повідомлення до ключових слів, які вводяться у вікно пошуку, повідомляється у блозі Google.

Окрім цього, Google перевірятиме рекламні матеріали на наявність фейків, але санкції будуть застосовуватися лише у випадку явних порушень з боку рекламодавців.

Уже протягом тижня нові правила почнуть діяти у Великій Британії, оскільки у країні починається підготовка до дострокових парламентських виборів. До кінця року нові правила Google також набудуть чинності на території Євросоюзу, а в решті країн світу — з 6 січня 2020 року.

Як раніше писав «Ракурс», компанія Facebook посилила правила розміщення політичної реклами під час виборчих компаній у всіх країнах світу.