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Ракурс
Google. Фото: proreklamu.com

Політична реклама в Google з’являтиметься за новими правилами

21 лис 2019, 14:18
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Політична реклама в інтернеті незабаром буде розміщуватися за новими правилами. Корпорація Google вирішила змінити налаштування рекламних блоків і для рекламодавців залишать можливість таргетування реклами лише за трьома ознаками: стать, вік і геолокація користувача.

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Водночас у замовників контекстної реклами залишиться можливість «прив'язувати» повідомлення до ключових слів, які вводяться у вікно пошуку, повідомляється у блозі Google.

Окрім цього, Google перевірятиме рекламні матеріали на наявність фейків, але санкції будуть застосовуватися лише у випадку явних порушень з боку рекламодавців.

Уже протягом тижня нові правила почнуть діяти у Великій Британії, оскільки у країні починається підготовка до дострокових парламентських виборів. До кінця року нові правила Google також набудуть чинності на території Євросоюзу, а в решті країн світу — з 6 січня 2020 року.

Як раніше писав «Ракурс», компанія Facebook посилила правила розміщення політичної реклами під час виборчих компаній у всіх країнах світу.

Джерело: Ракурс


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