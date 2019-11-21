Дональд Туск занепокоєний переслідуванням Петра Порошенка. Фото: EPP у Twitter

https://racurs.ua/ua/n129745-tusk-vyslovyv-zanepokoiennya-ies-cherez-peresliduvannya-poroshenka-video.html

Ракурс

Європейський Союз занепокоєний через переслідування екс-президента Петра Порошенка.

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Таку заяву зробив новий голова Європейської народної партії Дональд Туск, коментуючи на прес-конференції у Загребі український касетний скандал, в якому начебто керівник Офісу президента інструктує директора ДБР Романа Трубу як вести справу п’ятого президента Порошенка. Про це 21 листопада повідомляє «Прямий».

Будь-яка спроба залякати представників опозиції буде приводом для занепокоєння в Євросоюзі. Я сподіваюся, що Україна залишиться тією країною, де правоохоронні та судові органи поважають верховенство права і де немає місця політично вмотивованим переслідуванням. Я чув про цей потенційний скандал. Хоч я і не маю інформації про окремі деталі чи загальний контекст, але моє перше враження, що це дійсно небезпечно, — зазначив Туск.

За словами голови Європейської народної партії, він особисто знає, що таке політичні переслідування й переконує, що «це у будь-якому випадку чи у середньо-, чи у довгостроковій перспективі стане трагедією не лише для жертв переслідувань, але і для всієї країни».

Нагадаємо, 18 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку. Проект підозри стосується можливого вчинення Порошенком правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Раніше повідомлялося, що перший заступник керівника цієї політсили Олександр Корнієнко заявив, що за питання недоторканності з Порошенка готові голосувати всі нардепи зі «Слуги народу».