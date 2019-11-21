Дональд Туск обеспокоен преследованием Петра Порошенко. Фото: EPP у Twitter

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Европейский Союз обеспокоен из-за преследования экс-президента Петра Порошенко.

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Такое заявление сделал новый председатель Европейской народной партии Дональд Туск, комментируя на пресс-конференции в Загребе украинский кассетный скандал, в котором якобы руководитель Офиса президента инструктирует директора ГБР Романа Трубу как вести дело пятого президента Порошенко. Об этом 21 ноября сообщает «Прямой».

Любая попытка запугать представителей оппозиции будет поводом для беспокойства в Евросоюзе. Я надеюсь, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права и где нет места политически мотивированным преследованием. Я слышал об этом потенциальном скандале. Хоть и у меня нет информации об отдельных деталях или общий контекст, но мое первое впечатление, что это действительно опасно, — отметил Туск.

По словам председателя Европейской народной партии, он лично знает, что такое политические преследования и убеждает, что «это в любом случае или в средне- или в долгосрочной перспективе станет трагедией не только для жертв преследований, но и для всей страны».

Напомним, 18 ноября Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру сообщение о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Проект подозрения касается возможного совершения Порошенко правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что первый заместитель руководителя этой политсилы Александр Корниенко заявил, что за вопросы неприкосновенности с Порошенко готовы голосовать все нардепы из «Слуги народа».