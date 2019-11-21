Річ першої необхідності: Кабмін витратить 250 млн грн на криголам в Антарктиді

https://racurs.ua/ua/n129739-rich-pershoyi-neobhidnosti-kabmin-vytratyt-250-mln-grn-na-krygolam-v-antarktydi-infografika.html

Ракурс

Кабінет міністрів витратить понад 250 млн грн на криголам для дослідження Антарктиди. Океанічне судно планують придбати до кінця поточного року.

Loading...

Рішення про виділення 252 млн грн на придбання цього судна було ухвалено 20 листопада. Планується, що наступного року воно вже здійснити перший вихід в океан, інформує урядовий портал.

Чиновники вважають, що придбання цього криголама дозволить українським науковцям бути самостійнішими у дослідженні Світового океану і відкриває для них нові можливості у науково-дослідній сфері.

Наразі завершується підготовка програми полярних досліджень України на 2021−2030 роки, в якій враховано наявність цього судна.

Зазначається, що з кінця XX ст. Україна не мала судна відповідного класу, яке дозволило би проводити дослідження на території Світового океану й надавати відповідну підтримку дослідникам зі станції «Академік Вернадський».

Нагадаємо, що минулого місяця від Антарктиди відколовся айсберг, вага якого становить 315 млрд тонн. Його площа — 1636 кв. км. Для порівняння, його розміри вдвічі перевищують площу Києва.