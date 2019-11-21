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Ракурс
Ні капітуляції — віче на Майдані Незалежності. Фото: Ракурс

Кілька тисяч людей зібралося на Майдані на віче «Ми маємо гідність», лейтмотив — «Ні капітуляції"(ФОТО)

21 лис 2019, 21:51
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На Майдані Незалежності в Києві кілька тисяч людей зібралося на віче «Ми маємо гідність», лейтмотивом якого стало гасло «Ні капітуляції».

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Лунають заклики 8 грудня розташуватися біля Офісу президента, якщо він не привезе нам добрих звісток, а поступатиметься ОРДЛО.

Для присутніх сестри Тельнюк співають свою пісню «Повертайся живим».

Ні капітуляції — віче на Майдані Незалежності. Фото: Ракурс

Ні капітуляції — віче на Майдані Незалежності. Фото: Ракурс

Ні капітуляції — віче на Майдані Незалежності. Фото: Ракурс

Ні капітуляції — віче на Майдані Незалежності. Фото: Ракурс

Ні капітуляції — віче на Майдані Незалежності. Фото: Ракурс

Ні капітуляції — віче на Майдані Незалежності. Фото: Ракурс

Ні капітуляції — віче на Майдані Незалежності. Фото: Ракурс

Джерело: Ракурс


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