Ні капітуляції — віче на Майдані Незалежності. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n129766-kilka-tysyach-ludey-zibralosya-na-maydani-na-viche-ni-kapitulyaciyi-foto-video.html

Ракурс

На Майдані Незалежності в Києві кілька тисяч людей зібралося на віче «Ми маємо гідність», лейтмотивом якого стало гасло «Ні капітуляції».

Loading...

Лунають заклики 8 грудня розташуватися біля Офісу президента, якщо він не привезе нам добрих звісток, а поступатиметься ОРДЛО.

Для присутніх сестри Тельнюк співають свою пісню «Повертайся живим».