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Ні капітуляції — віче на Майдані Незалежності. Фото: Ракурс
Кілька тисяч людей зібралося на Майдані на віче «Ми маємо гідність», лейтмотив — «Ні капітуляції"(ФОТО)https://racurs.ua/ua/n129766-kilka-tysyach-ludey-zibralosya-na-maydani-na-viche-ni-kapitulyaciyi-foto-video.htmlРакурс
На Майдані Незалежності в Києві кілька тисяч людей зібралося на віче «Ми маємо гідність», лейтмотивом якого стало гасло «Ні капітуляції».
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Лунають заклики 8 грудня розташуватися біля Офісу президента, якщо він не привезе нам добрих звісток, а поступатиметься ОРДЛО.
Для присутніх сестри Тельнюк співають свою пісню «Повертайся живим».
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