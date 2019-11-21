Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нет капитуляции — вече на Майдане Независимости. Фото: Ракурс

Несколько тысяч человек собрались на Майдане на вече «У нас есть достоинство», лейтмотив — «Нет капитуляции» (ФОТО)

21 ноя 2019, 21:51
999

На Майдане Независимости в Киеве несколько тысяч человек собрались на митинге «У нас есть достоинство», лейтмотивом которого стал лозунг «Нет капитуляции».

Loading...

Раздаются призывы 8 декабря прийти к Офису президента, если он не привезет нам добрых вестей, а будет уступать ОРДЛО.

Для присутствующих сестры Тельнюк поют свою песню «Повертайся живим».

Нет капитуляции - вече на Майдане Независимости. Фото: Ракурс

Нет капитуляции - вече на Майдане Независимости. Фото: Ракурс

Нет капитуляции - вече на Майдане Независимости. Фото: Ракурс

Нет капитуляции - вече на Майдане Независимости. Фото: Ракурс

Нет капитуляции - вече на Майдане Независимости. Фото: Ракурс

Нет капитуляции - вече на Майдане Независимости. Фото: Ракурс

Нет капитуляции - вече на Майдане Независимости. Фото: Ракурс

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше