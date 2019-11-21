Нет капитуляции — вече на Майдане Независимости. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n129766-neskolko-tysyach-chelovek-sobralis-na-maydane-na-veche-net-kapitulyacii-foto-video.html

Ракурс

На Майдане Независимости в Киеве несколько тысяч человек собрались на митинге «У нас есть достоинство», лейтмотивом которого стал лозунг «Нет капитуляции».

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Раздаются призывы 8 декабря прийти к Офису президента, если он не привезет нам добрых вестей, а будет уступать ОРДЛО.

Для присутствующих сестры Тельнюк поют свою песню «Повертайся живим».