Ракурсhttps://racurs.ua/
Нет капитуляции — вече на Майдане Независимости. Фото: Ракурс
Несколько тысяч человек собрались на Майдане на вече «У нас есть достоинство», лейтмотив — «Нет капитуляции» (ФОТО)https://racurs.ua/n129766-neskolko-tysyach-chelovek-sobralis-na-maydane-na-veche-net-kapitulyacii-foto-video.htmlРакурс
На Майдане Независимости в Киеве несколько тысяч человек собрались на митинге «У нас есть достоинство», лейтмотивом которого стал лозунг «Нет капитуляции».
Loading...
Раздаются призывы 8 декабря прийти к Офису президента, если он не привезет нам добрых вестей, а будет уступать ОРДЛО.
Для присутствующих сестры Тельнюк поют свою песню «Повертайся живим».
Загрузка...