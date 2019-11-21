Андрей Садовый, фото: «Цензор.нет»

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Мэр Львова Андрей Садовый утверждает, что не имеет средств для выплаты залога на сумму 50 млн грн, об установлении которого для него суд будет просить Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) при избрании меры пресечения.

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По словам Садового, ему трудно представить, почему в САП насчитали такую ​​сумму. Об этом он заявил в эфире ZAXID.NET.LIVE.

Садовый подчеркивает, что его декларация является публичной. В ней указаны его зарплата и доходы жены.

У нас нет чего-то там другого. Есть дом, есть машина. Ну не знаю, может быть, нужно что-то продавать, — отметил мэр Львова.

Прокуроры САП сегодня вручили Садовому и другим должностным лицам Львовского горсовета подозрения в злоупотреблении властью в рамках дела о выделении в 2015 году для строительства индустриального парка земли, которая фактически принадлежала Рясное-Русскому сельсовету.

В САП отмечают, что в милицию с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли обратились более 60 человек.

Напомним, Садовый утверждает, что с 2015 года происходит блокировка строительства этого индустриального парка со стороны государственной власти и Генпрокуратуры.