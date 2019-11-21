Андрій Садовий, фото: «Цензор.нет»

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Мер Львова Андрій Садовий стверджує, що не має коштів для виплати застави на суму 50 млн грн, про встановлення котрої для нього суд проситиме Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) під час обрання запобіжного заходу.

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За словами Садового, йому важко уявити, чому в САП нарахували таку суму. Про це він заявив в ефірі ZAXID.NET.LIVE.

Садовий наголошує, що його декларація є публічною. У ній вказані його зарплата та доходи дружини.

У нас немає чогось там іншого. Є будинок, є машина. Ну не знаю, можливо, потрібно щось продавати, — зазначив мер Львова.

Прокурори САП сьогодні вручили Садовому та іншим посадовцям Львівської міськради підозру у зловживанні владою в межах справи щодо виділення у 2015 році для будівництва індустріального парку землі, яка фактично належала Рясне-Руській сільраді.

У САП зазначають, що до правоохоронців із заявами про незаконне відчуження належної їм землі звернулися понад 60 людей.

Нагадаємо, Садовий стверджує, що з 2015 року відбувається блокування будівництва цього індустріального парку з боку державної влади та Генпрокуратури.