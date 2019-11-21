Затримання Мазура: Росія передала Польщі матеріали «чеченської справи»

Ігор Мазур, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n129767-zatrymannya-mazura-rosiya-peredala-polschi-materialy-chechenskoyi-spravy.html

Ракурс

РФ передала Польщі матеріали «чеченської справи», згідно з якою 9 листопада за російським запитом до Інтерполу був затриманий ветеран АТО та співробітник секретаріату омбудсмена Ігор Мазур.

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Завтра український консул має ознайомитися з цими документами. Про це Мазур розповів у коментарі «Радіо Свобода».

На думку Мазура, у переданих Росією матеріалах, ймовірно, містяться свідчення, «вибиті» з колишніх політв’язнів Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, котрі повернулися до України в результаті вересневого обміну полоненими між Києвом та Москвою, а також кількох росіян, котрі в часи Чеченської війни відбували тюремні покарання за кримінальні злочини, а нещодавно «згадали», що нібито брали участь у бойових діях.

Тобто це — надумані покази, бо, за тими матеріалами, я був командиром підрозділу, де служив Арсеній Яценюк, — зазначив Мазур.

Нагадаємо, Мазур раніше розповідав, що в російській кримінальній справі, за якою його затримали, також проходять брати Тягнибоки, член виконкому УНА-УНСО Ярослав Лагнюк, котрому тоді було 3,5 роки, та деякий час проходив Юрій Шухевич, який втратив зір у радянських таборах.