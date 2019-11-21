Задержание Мазура: Россия передала Польше материалы «чеченского дела»

Игорь Мазур, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n129767-zaderjanie-mazura-rossiya-peredala-polshe-materialy-chechenskoy-dela.html

Ракурс

РФ передала Польше материалы «чеченского дела», согласно которому 9 ноября по российскому запросу в Интерпол был задержан ветеран АТО и сотрудник секретариата омбудсмена Игорь Мазур.

Loading...

Завтра украинский консул ознакомиться с этими документами. Об этом Мазур рассказал в комментарии «Радио Свобода».

По мнению Мазура, в переданных Россией материалах, вероятно, содержатся показания, «выбитые» из бывших политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клиха, которые вернулись в Украину в результате сентябрьского обмена пленными между Киевом и Москвой, а также нескольких россиян, которые во времена чеченской войны отбывали тюремные сроки за уголовные преступления, а недавно «вспомнили», что якобы принимали участие в боевых действиях.

То есть это — надуманные показания, потому что, по тем материалам, я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, — подчеркнул Мазур.

Напомним, Мазур ранее рассказывал, что по российской уголовному делу, по которому его задержали, также проходят братья Тягнибоки, член исполкома УНА-УНСО Ярослав Лагнюк, которому тогда было 3,5 года, и некоторое время проходил Юрий Шухевич, потерявший зрение в советских лагерях.