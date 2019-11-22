У 17-річного канадця виявили новий тип пошкоджень легенів електронними сигаретами, фото: Lindsay Fox

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Новий тип пошкоджень легенів внаслідок вживання електронних сигарет зафіксували в 17-річного канадця.

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У нього спостерігався нестерпний кашель, прогресуюча задишка та нездужання, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в журналі Канадської медичної асоціації.

Під час огляду вчені виявили в цього пацієнта так званий «попкорн легенів» — серйозне і незворотне захворювання легенів, яке може пошкодити найменші дихальні шляхи, викликаючи кашель і задишку. Це захворювання отримало таку назву через діацетил, маслянисту ароматизовану хімічну речовину, яка зазвичай трапляється в попкорні для приготування в мікрохвильових печах.

Після того, як працівники на фабриках, які виробляли такий попкорн, почали відчувати симптоми, пов’язані з цим захворюванням, виробники вилучили ароматизатор діацетил зі своєї продукції.

Зазначається, що раніше здоровий 17-річний підліток звернувся за медичною допомогою після тижня сильного кашлю. Його госпіталізували. Медики запідозрили, що причиною захворювання могли стати ароматизатори електронних сигарет.

Сім’я підлітка підтвердила, що він щодня займався вейпінгом за допомогою різних ароматизованих картриджів та регулярно вживав тетрагідроканнабінол, котрий входить до низки рідин для електронних сигарет.

Хворому ледве вдалося уникнути необхідності здійснення пересаджування легенів, наголошують учені. Проте тепер у нього спостерігається хронічне пошкодження дихальних шляхів.

Підліток все ще відновлюється після тривалого перебування у відділенні інтенсивної терапії та утримується від вживання електронних сигарет, марихуани і тютюну.

У Канадській медичній асоціації наголошують, що з самого початку закликали до заборони ароматизаторів в рідинах для електронних сигарет та встановлення ефективних стандартів безпеки для кожного виробу з цієї сфери, який перебуває в продажу.

Хоча електронні сигарети спочатку продавались як потенційний засіб для відмови від куріння та більш безпечна альтернатива курінню, довготривалий ефект від вживання електронних сигарет на здоров’я невідомий, — наголошують учені.

Нагадаємо, нещодавно американські учені встановили речовину, яка призводила до загибелі любителів електронних сигарет у США.