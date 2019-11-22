Вибори у США: мільярдер Майкл Блумберг подав документи, щоб зареєструватися кандидатом у президенти

Майкл Блумберг, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n129771-vybory-v-ssha-milyarder-maykl-blumberg-podav-dokumenty-schob-zareiestruvatysya-kandydatom.html

Ракурс

Майкл Блумберг, 77-річний американський мільярдер та медіамагнат, подав документи до Федеральної виборчої комісії США, щоб зареєструватися кандидатом у президенти на виборах, які відбудуться у 2020 році.

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Однак остаточне рішення щодо того, чи балотуватиметься Блумберг, ще не прийняте, повідомляє агентство Reuters з посиланням на помічника мільярдера.

Якщо Блумберг все ж братиме участь у передвиборчих перегонах, він виступатиме як представник Демократичної партії. Тож йому спочатку доведеться перемогти в праймеріз цієї політсили, від якої вже висунулися майже 20 кандидатів.

Реєстрація кандидатом дозволить Блумбергу збирати гроші на проведення своєї президентської кампанії.

Зазначається, що він вже зареєструвався для голосування в штатах Алабама, Арканзас та Техас, а також подав заявку в штатах Джорджія та Мічиган.

Статки Блумберга оцінюють у 58 млрд дол. США, що робить його дев’ятою найбагатшою людиною у США та 14-ю — у світі. Статки чинного президента США Дональда Трампа складають «лише» 3,1 млрд дол. США.

Блумберг у період з 2002 по 2013 роки був мером Нью-Йорка.

Нагадаємо, Трамп про початок своєї передвиборчої кампанії в межах президентських виборів 2020 року оголосив ще в червні. На цих виборах, як і в 2016 році, він представлятиме Республіканську партію США.