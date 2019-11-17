"Дела Майдана": на зарплаты следователей потратили 170 млн грн, фото — "Укринформ"

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка раскритиковал медлительность следствия по делам против участников Революции достоинства. Главной причиной затягивания «дел Майдана» он назвал неэффективность следователей, которые, впрочем, получили за пять лет примерно 170 млн грн зарплаты.

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Эти дела не будут «похоронены», — заявил Рябошапка в интервью Kyiv Post.

Генпрокурор рассказал, что ГПУ расследовала преступления, произошедшие во время Революции достоинства, в течение пяти лет, но «не показала результатов». Причиной такого итога было, по его мнению, был интерес следователей как можно дольше расследовать дела, чтобы «защитить свою карьеру».

Мы потратили 170 млн грн только на заработную плату прокуроров по этим делам. Они хотели еще 20−25 лет расследовать эти дела, — заявил генпрокурор.

Рябошапка пообещал, что не намерен «похоронить все эти дела», поскольку нераскрытие убийств на Майдане демонстрирует неэффективность прокуроров или неправильно расставленные ими приоритеты.

Меня особенно беспокоят нераскрытые убийства более 100 человек в конце Евромайдана. Это важнейшие случаи. Мы даже не достигли среднего уровня тех, кто связан с этими убийствами. Многие подозреваемые — из милиции и полиции, некоторые люди связаны с Майданом, некоторые подозреваемые — заместители министров или министра. Многие из них за рубежом, — сообщил генеральный прокурор.

Напомним, что в октябре во время переаттестации в ГПУ оттуда уволили прокуроров Сергея Горбатюка и Алексея Донского, которые вели дела Майдана. Горбатюк возглавлял управление специальных расследований, которое и занималось делами о преступлениях во время Революции достоинства.