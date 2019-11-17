"Справи Майдану»: на зарплати слідчих витратили 170 млн грн, фото — "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n129548-na-zarplaty-slidchyh-yaki-vely-spravy-maydanu-vytratyly-170-mln-grn-ryaboshapka.html

Ракурс

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка розкритикував повільність слідства у справах проти учасників Революції гідності. Головною причиною затягування «справ Майдану» він назвав неефективність слідчих, які, втім, отримали за п’ять років приблизно 170 млн грн зарплати.

Loading...

Ці справи не будуть «поховані», — заявив Рябошапка в інтерв’ю Kyiv Post.

Генпрокурор розповів, що ГПУ розслідувала злочини, які сталися під час Революції гідності, впродовж п’яти років, але «не показала результатів». Причиною такого підсумку було, на його думку, зацікавленість слідчих якомога довше розслідувати справи, аби «захистити свою кар'єру».

Ми витратили 170 млн грн. тільки на заробітну плату прокурорів у цих справах. Вони хотіли ще 20−25 років розслідувати ці справи, — заявив генпрокурор.

Рябошапка пообіцяв, що не має наміру «поховати всі ці справи», оскільки нерозкриття вбивств на Майдані демонструє неефективність прокурорів або неправильно розставлені ними пріоритети.

Мене особливо непокоять нерозкриті вбивства понад 100 людей наприкінці Євромайдану. Це — найважливіші випадки. Ми навіть не досягли середнього рівня тих, хто пов’язаний з цими вбивствами. Чимало підозрюваних з міліції та поліції, деякі люди, пов’язані з Майданом, деякі підозрювані — заступники міністрів чи міністри. Багато з них за кордоном, — повідомив генеральний прокурор.

Нагадаємо, що у жовтні під час переатестації у ГПУ звідти звільнили прокурорів Сергія Горбатюка та Олексія Донського, які вели справи Майдану. Горбатюк очолював управління спеціальних розслідувань, яке й займалося справами щодо злочинів під час Революції гідності.