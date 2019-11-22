Євгенія Закревська, фото: «Громадське»

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Ракурс

Євгенія Закревська, адвокат родин героїв Небесної сотні, оголосила голодування.

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Голодувати вона обіцяє доти, доки Верховна Рада не прийме поправку до закону про Державне бюро розслідувань (ДБР), яка дозволить слідчим Генпрокуратури, котрі займалися розслідуванням справ Майдану, перейти до ДБР без конкурсу. Про це Закревська оголосила в ефірі ток-шоу «Право на владу».

З 20 листопада 2019 року Генпрокуратура остаточно втрачає в Україні функцію слідства. У зв’язку з цим розформовується Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, яке здійснювало слідство у справах злочинів щодо учасників Революції гідності.

Його співробітникам було запропоновано здійснювати процесуальне керівництво цими справами в Генпрокуратурі або продовжити у них слідство, перейшовши до ДБР після переатестації.

В результаті, розслідування справ Майдану призупинене щонайменше до 3 грудня.

Я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих. І я це вам обіцяю, — заявила Закревська на ток-шоу.

Водночас депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук, яка також була присутня та ток-шоу, наголосила, що розгляд цієї поправки запланований на 5 грудня.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка нещодавно заявляв, що пропонував Закревській очолити департамент, який здійснюватиме розслідування справ Майдану, проте згоди з цього питання не було досягнуто.