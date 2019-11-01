Автомобіль Tesla Model S. Фото: flickr.com

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Ракурс

Ілон Макс, засновник компанії Tesla, планує зробити електрокар Model S ще швидшим.

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Американські інженери випустили чергове оновлення програмного забезпечення для автомобіля, що дозволило збільшити пікову потужність силової установки до 50 к. с. Маск впевнений, що це дозволить Model S обігнати конкурента Porsche Taycan в заїзді на чверть милі. Про це 1 листопада повідомляє «Популярная механика».

Крім того, після оновлення власникам електромобілів буде доступна нова функція — автоматична навігація. Система буде пропонувати найкоротші маршрути до відомих точок, наприклад, до роботи або дому, ще до того, як водій вкаже комп’ютеру пункт призначення.

Раніше в YouTubeз’явилося відео заїзду Porsche Taycan Turbo S та Tesla Model S P100D. Під час тесту седан німецького автовиробника зумів проїхати відстань в 1 милю за 10,6 секунди. Американський електрокар проїхав цей шлях за 11,8 секунди. Такий результат здивував автолюбителів, оскільки Taycan Turbo S з 761-сильною установкою розганяється до 100 км/год. за 2,8 секунди. Це на 0,2 десяті повільніше, ніж у Model S P100D, а значить «на папері» перемогти повинна була саме Tesla.

Нагадаємо, виробник електрокарів Tesla (Тесла) пообіцяв нагородити своїм новим автомобілем Model 3 того, хто зможе відшукати огріхи в програмному забезпеченні цієї машини. Директор з програмних розробок Tesla Девід Лау повідомив, що його компанія з радістю надасть приз за виявлені помилки