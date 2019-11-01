Верховний суд РФ ліквідував правозахисний рух «За права людини», фото: Picpedia

https://racurs.ua/ua/n128878-u-rosiyi-likviduvaly-prava-ludyny.html

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У Росії ліквідували одну з найбільших неурядових організацій — рух «За права людини», створений відомим опозиціонером і правозахисником Львом Пономарьовим.

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Відповідне рішення ухвалив Верховний суд РФ за позовом російського Мін’юсту, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Серед причин ліквідації руху вказувалася невідповідність його статуту, прийнятого в 2014 році, поправкам до Громадянського кодексу РФ, ухвалених незадовго до цього. Російський Мін’юст, звертаючись до суду, стверджував, що виявив цю невідповідність лише в 2018 році.

Рух «За права людини» пропонував Мін’юсту дочекатися осіннього з’їзду, на якому мали бути внесені відповідні зміни. Однак реакції на лист з цією пропозицією, надісланий до міністерства, не було отримано.

Після суду Пономарьов повідомив журналістам, що робота руху в Росії, попри цю заборону, буде продовжена.

Звичайно, ми продовжимо свою роботу. Збережемо свій основний кістяк. Робота буде продовжена як в Москві, так і по всій Росії, — запевнив Пономарьов.

Рух «За права людини» був створений восени 2017 року. Станом на 2012 рік до його складу входили 120 правозахисних організацій.

Ця організація займається моніторингом судових процесів, збиранням та розповсюдженням правозахисної інформації, безкоштовними юридичними консультаціями, а також захистом у суді прав широких верств населення, зокрема — пенсіонерів, мігрантів і в’язнів.

Нагадаємо, у Держдумі РФ нещодавно висунули ініціативу заборонити проведення лотереї американських грін-карт (посвідчень особи, які дають право на роботу в США).