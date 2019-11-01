Верховный суд РФ ликвидировал правозащитное движение «За права человека», фото: Picpedia

https://racurs.ua/n128878-v-rossii-likvidirovali-prava-cheloveka.html

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В России ликвидировали одну из крупнейших неправительственных организаций — движение «За права человека», созданное известным оппозиционером и правозащитником Львом Пономаревым.

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Соответствующее решение принял Верховный суд РФ по иску российского Минюста, сообщает агентство «Интерфакс».

Среди причин ликвидации движения указывалось несоответствие его устава, принятого в 2014 году, поправкам к Гражданскому кодексу РФ, принятым незадолго до этого. Российский Минюст, обращаясь в суд, утверждал, что обнаружил это несоответствие лишь в 2018 году. Движение «За права человека» предлагало Минюсту дождаться осеннего съезда, на котором должны быть внесены соответствующие изменения. Однако реакции на письмо с этим предложением, направленное министерству, не было.

После суда Пономарев сообщил журналистам, что работа движения в России, несмотря на этот запрет, будет продолжена.

Конечно, мы продолжим свою работу. Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России, — заверил Пономарев.

Движение «За права человека» было создано осенью 2017 года. По состоянию на 2012 год в его состав входили 120 правозащитных организаций.

Эта организация занимается мониторингом судебных процессов, сбором и распространением правозащитной информации, бесплатными юридическими консультациями, а также защитой в суде прав широких слоев населения, в частности — пенсионеров, мигрантов и заключенных.

Напомним, в Госдуме РФ недавно выдвинули инициативу запретить проведение лотереи американских грин-карт (удостоверений личности, которые дают право на работу в США).