Автомобиль Tesla Model S. Фото: flickr.com

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Ракурс

Илон Макс, основатель компании Tesla, планирует сделать электрокар Model S еще быстрее.

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Американские инженеры выпустили очередное обновление программного обеспечения для автомобиля, что позволило увеличить пиковую мощность силовой установки до 50 л. с. Маск уверен, что это позволит Model S обогнать конкурента Porsche Taycan в заезде на четверть мили. Об этом 1 ноября сообщает «Популярная механика».

Кроме того, после обновления владельцам электромобилей будет доступна новая функция — автоматическая навигация. Система будет предлагать кратчайшие маршруты до известных точек, например, на работу или домой, еще до того, как водитель укажет компьютеру пункт назначения.

Ранее в YouTube появилось видео заезда Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D. Во время теста седан немецкого автопроизводителя сумел проехать расстояние в 1 милю за 10,6 секунды. Американский электрокар проехал этот путь за 11,8 секунды. Такой результат удивил автолюбителей, поскольку Taycan Turbo S с 761-сильной установкой разгоняется до 100 км/ч. за 2,8 секунды. Это на 0,2 десятые медленнее, чем у Model S P100D, а значит «на бумаге» победить должна была именно Tesla.

Напомним, производитель электрокаров Tesla (Тесла) пообещал наградить своим новым автомобилем Model 3 того, кто сможет отыскать огрехи в программном обеспечении этой машины. Директор программных разработок Tesla Дэвид Лау сообщил, что его компания с радостью предоставит приз за выявленные ошибки.