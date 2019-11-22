Tesla презентовала электропикап Cybertruck с необычным дизайном, фото: YouTube

https://racurs.ua/n129775-tesla-prezentovala-elektropikap-cybertruck-s-neobychnym-dizaynom-foto-video.html

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Электропикап Cybertruck представлен компанией Илона Маска Tesla.

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Презентация состоялась 21 ноября в Лос-Анджелесе. Она транслировалась на YouTube-канале Tesla.

Транспортное средство получило ретро-футуристичный дизайн. Авто имеет несущий кузов из нержавеющей стали. Маск отметил, что кузов способен выдержать попадание пули калибра 9 мм. Автомобиль оснащен адаптивной пневматической подвеской. Она позволяет подстраивать высоту каждой оси под загрузку.

Авто представлено в трех версиях с одним, двумя или тремя двигателями. Аккумуляторы Cybertruck позволяют пикапу проехать на одном заряде 402, 483 или 805 км, в зависимости от версии.

Стоимость новинки составит 39,9, 49,9 или 69,9 тыс. долл. в зависимости от версии. В конце 2021 года стартует производство пикапов.

Компания провела презентацию необычным образом. Разработчики решили разбить бронированное окно, чтобы показать уровень прочности. На стекло Tesla Cybertruck сбрасывали металлические шары. Окно разбилось после удара по нему аналогичными металлическими шариками. До этого окно выдержало удары кувалдой.

Ранее Илон Маск запланировал сделать Tesla Model S быстрее спорткара Porsche. Американские инженеры создали очередное обновление программного обеспечения для автомобиля.