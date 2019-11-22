Дело Шеремета: вероятного фигуранта оставили под стражей, фото: «Украинская Правда»

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Ракурс

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета рассматривает Печерский райсуд Киева.

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Инстанция продлила арест подозреваемому, ветерану АТО Владиславу Грищенко. Об этом сообщает «Украинская правда».

Гособвинение требовало продлить арест на два месяца. Судья удовлетворил просьбу частично, ветерана до 16 декабря оставили под стражей.

Защита просила отправить Грищенко под домашний арест. Адвокаты заявляли, что он не намерен скрываться или давить на свидетелей. У бойца есть награды за участие в боевых действиях и ранения. Поддержать Грищенко в суде пришли его друзья и родные, побратимы.

Сам Грищенко отметил, что его задержали на личном автомобиле с именными номерами. По его словам, он не скрывался от следствия. Защита считает, что «прокуратура пытается привязать» его подзащитного к делу о убийстве Шеремета.

Грищенко и его жену взяли под стражу в Ивано-Франковске. Их подозревают в заказном покушении на убийство гражданина, который проживал на территории Ивано-Франковской области.

Судья во время заседания обратила внимание на намерение правоохранителей сообщить о подозрении еще одному фигуранту дела Ивану Вакуленко, который умер в октябре. Прокурор не смог объяснить это расхождение.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволит руководство МВД, если расследование дела об убийстве Павла Шеремета, которого подорвали в автомобиле в 2016 году, будет безрезультатным. Глава государства отметил, что общество хочет знать имена убийц.