Инцидент произошел вчера вечером, фото: Администрация президента

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В Черновицкой области пограничники применили оружие, чтобы остановить контрабандистов, которые направили на них свой автомобиль.

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В результате инцидента трое контрабандистов получили ранения, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Инцидент произошел вчера около 23.00 в районе расположенного на границе с Молдовой села Гвоздовцы Сокирянского района. Там пограничники обнаружили группу контрабандистов, осуществлявших незаконную переправку через границу табачных изделий. Их загружали в автомобили с иностранной регистрацией.

Заметив пограничников, контрабандисты бросились бежать с места инцидента на автомобилях.

Один из этих автомобилей двинулся на пограничников, которым, чтобы его остановить, пришлось применить оружие. Однако злоумышленникам на этой машине удалось скрыться.

Об этой ситуации пограничники сообщили правоохранителям Украины и Молдовы. Вскоре оказалось, что в центральную районную больницу обратились три человека с огнестрельными ранениями.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства этого инцидента.

Напомним, осенью прошлого года на Буковине группа контрабандистов избила пограничников.