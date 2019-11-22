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Ракурс
Опубліковано відео моменту ДТП у Києві, в якій Porsche ледь не задавив комунальників. Фото: gorod-tv.com

Опубліковано відео моменту ДТП у Києві, під час якої Porsche ледь не задавив комунальників

22 лис 2019, 12:59
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ДТП у Києві, винуватцем якої став п’яний водій люксового кросовера Porsche, зафіксували камери відеоспостереження. Відео моменту аварії вже оприлюднено в соцмережах.

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Аварія трапилася сьогодні о 08.36 на вулиці Старонаводницькій. Водій Porsche не впорався з керуванням і на повному ходу вилетів на тротуар. Автомобіль протаранив 14 м дорожньої огорожі, а також зніс 20 м направляючої пішохідного огорожі, повідомляє в Facebook «Київавтодор».

Удар був такої сили, що один із фрагментів огорожі залетів на територію шляхово-експлуатаційного управління з ремонту й утримання автомобільних шляхів і споруд на них Печерського району, приземлившись поруч із працівниками підприємства, які в цей час перебували на вулиці.

Понівечений автомобіль перекинувся і спалахнув. На допомогу прийшли працівники вказаного комунального підприємства, які й загасили пожежу.

Раніше сьогодні «Ракурс» писав, що у Києві Porsche збив світлофор, відбійник і врізався у два автомобілі.

Джерело: Ракурс


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