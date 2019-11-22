В Одессе обыскивают мэрию. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n129790-v-odesse-obyskivaut-meriu.html

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Обыски в мэрии Одессы проводят Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура.

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Следственные действия также ведутся в здании муниципального департамента финансов на улице Жуковского, сообщает «Думская», ссылаясь на собеседника в городском совете.

Известно, что правоохранители изымают документы в департаментах финансов и юридической поддержки, а также обыскивают департамент организации работы горсовета.

По неофициальным данным, следственные действия касаются финпомощи, которую город оказывает коммунальному предприятию «Теплоснабжение Одессы». Только за этот год оно получило почти 1 млрд грн из бюджета.

Позже издание уточнило, что речь идет о погашении за счет горбюджета долга предприятия перед банком «Надра» в 200 млн грн.