Харьковские чиновники прикарманили 5 млн грн, выделенных на ремонт дорог. Фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/n129581-harkovskie-chinovniki-prikarmanili-5-mln-grn-vydelennyh-na-remont-dorog-foto.html

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Деньги на ремонт дорог, которые выделялись из госбюджета, систематически расхищало руководство одного из департаментов Харьковского городского совета. По данным следствия, размер нанесенного ущерба превысил 5 млн грн.

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Сотрудники горсовета присваивали деньги, которые выделялись на ремонт дорог в течение 2016−2018 годов. В частности, руководством департамента через подставную фирму незаконно реализовывались остатки асфальтовой крошки. Эта информация размещена на сайте Службы безопасности Украины.

Таким образом были проданы тонны материалов по ценам в пять раз ниже рыночных, а дальше коммерсанты продавали полученную асфальтовую крошку по более высокой цене. Полученные от махинаций деньги участники схемы присваивали себе.

Согласно заключению экспертов, действия харьковских чиновников нанесли ущерб городскому бюджету в 5,3 млн грн. На местах работы и жительства фигурантов проводятся обыски.

На сегодняшний день подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) УК Украины, объявлены двум чиновникам, один из них — замглавы департамента горсовета Харькова.

Между тем напомним, что недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя правления Экспортно-импортного банка Украины Александра Гриценко. Его подозревают в содействию легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками из окружения Виктора Януковича.