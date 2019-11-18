Харківські чиновники привласнили 5 млн грн, виділених на ремонт доріг. Фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/ua/n129581-harkivski-chynovnyky-pryvlasnyly-5-mln-grn-vydilenyh-na-remont-dorig-foto.html

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Гроші на ремонт доріг, які виділялися з державного бюджету, систематично розкрадало керівництво одного з департаментів Харківської міської ради. За даними слідства, розмір завданих збитків перевищив 5 млн грн.

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Співробітники міськради привласнювали гроші, які виділялися на ремонт доріг упродовж 2016−2018 років. Зокрема, керівництвом департаменту через підставну фірму незаконно реалізовувалися залишки асфальтової крихти. Ця інформацію розміщена на сайті Служби безпеки України.

Таким чином було продано тонни матеріалів за цінами вп’ятеро нижчими за ринкові, а далі комерсанти продавали отриману асфальтову крихту за вищою ціною. Отримані від махінацій гроші учасники схеми привласнювали собі.

Згідно з висновком експертів, дії харківських чиновників завдали збитків міському бюджету в 5,3 млн грн. На місцях роботи і проживання фігурантів проводяться обшуки.

На сьогоднішній день підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата і привласнення коштів, вчинені в особливо великих розмірах) КК України оголошено двом чиновникам, один із них — заступник начальника департаменту міськради Харкова.

Між тим нагадаємо, що недавно співробітники Служби безпеки України затримали голову правління Експортно-імпортного банку України Олександра Гриценка. Його підозрюють у сприянні легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом високопоставленими чиновниками з оточення Віктора Януковича.