Корниенко о голосовании «слуг народа»: Мы доносим эту информацию в Офис президента

Александр Корниенко, фото: LIGA.net

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Руководство парламентской фракции «Слуга народа» доносит до Офиса президента информацию о перспективах голосования за законопроекты.

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Об этом в интервью изданию «НВ» заявил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Корниенко отметил, что во фракции существует правило «70на 30» — если 70% фракции поддержали законопроект, то остальные депутаты также должны проголосовать «за».

По словам Корниенко, в случаях, если голосов не хватает, осуществляется обсуждение ситуации и поиск компромиссов.

Очень часто это надо обсуждать не совсем с Офисом, а с авторами закона, — подчеркивает Корниенко.

В качестве примера он привел законопроект о внесении поправок в бюджет об отмене платы за растаможку авто, ситуация относительного которого обсуждались не с Офисом президента, а с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром финансов Оксаной Маркаровой.

Эти поправки разбалансировали бюджет на 7 млрд грн. Мы это объяснили депутатам, и они прислушались. Будем исправлять, — отметил Корниенко.

Глава политсилы также опроверг утверждение, что действующая структура власти предполагает просто направление законопроектов из Офиса президента в Раду.

По его словам, такое видение власти связано с «турборежимом», когда осуществлялось скоростное рассмотрение и утверждением в парламенте первоочередных президентских законопроектов.

Но сейчас уже не так, — уверяет Корниенко.

Верховная Рада имеет свою собственную субъектность. Есть предложения, исходящие из комитетов Рады, идущие в Офис президента, — отмечает политик.

Напомним, Корниенко новым главой партии «Слуга народа» избрали 10 ноября. На этом посту он сменил действующего спикера парламента Дмитрия Разумкова.