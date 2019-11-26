Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129950-pogrozy-zelenskomu-dbr-skeruvalo-do-genprokuratury-proekt-povidomlennya-pro-pidozru-narodnomu.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру народному депутату та громадянці України у погрозі вбивством щодо президента України Володимира Зеленського.

Також до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення цього депутата до кримінальної відповідальності, повідомляє прес-служба ДБР.

У відомстві не називають осіб, щодо яких стосуються ці проекти повідомлень. Ймовірно, йдеться про народного депутата із фракції «Європейська солідарність» Софію Федину та волонтера Марусю Звіробій, які 26 жовтня опублікували на відеосервісі YouTube та в соціальній мережі Фейсбук відео, в якому обговорювали можливі варіанти загибелі Зеленського під час його перебування на Донбасі, зокрема, внаслідок несподіваного обстрілу з боку агресора.

Зазначається, що проект підозри кваліфікований за ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, провадження ДБР щодо Федини було відкрите 28 жовтня.